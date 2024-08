Olimpíadas: Isaquias Queiroz é prata na canoagem velocidade em Paris 2024

Saiu a quinta medalha olímpica da carreira de Isaquias Queiroz. Na manhã desta sexta-feira (9), o canoísta conquistou a prata no C1 1.000 e encerra sua participação em Paris-2024 com pódio pela terceira edição de Jogos consecutiva. O ouro ficou com o tcheco Martin Fuksa e o moldávio Serghei Tarnovschi com o bronze.

Após a frustração do dia anterior, quando terminou em oitavo lugar na final do C2 500, ao lado de Jacky Godmann, Isaquias chegou à raia de Vaires-sur-Marne, a cerca de trinta quilômetros de Paris, disposto a fazer diferente. Entrou na semifinal do C1 1.000 administrando o ritmo na primeira metade para se aproximar dos líderes na parte final da prova. Avançou com o segundo melhor tempo da semifinal, a dois décimos do líder Sebastian Brendel.

Na final, Isaquias repetiu a estratégia da semifinal. Começou dosando o ritmo e passou os 500m em quinto lugar. A partir de então, acelerou a frequência de remadas e entrou de vez na briga por medalhas. Faltando 250m, deixou para trás o russo Petrov e o moldavo Tornavschi, conquistando a medalha de prata.

Esta é a quinta medalha da canoagem brasileira em Jogos Olímpicos, todas com a participação de Isaquias. Antes, o canoísta havia conquistado três medalhas no Rio-2016 (prata no C1 1.000 e no C2 1.000 e bronze no C1 200) e uma no Tóquio-2020 (ouro no C1 1.000). Com o resultado, ele iguala os velejadores Robert Scheidt e Torben Grael na lista de multimedalhistas olímpicos do Brasil.

O canoísta contou com o apoio da família na França. A esposa Laina e os filhos Sebastian e Luigi estiveram nas arquibancadas em Vaires-sur-Marne e torceram muito por Isaquias.

