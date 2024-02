Homem é assassinado a golpes de foice pelo cunhado

Um homem, identificado como José Gregorio Medina Rodriguez, de 36 anos, foi encontrado morto em Dourados nesta sexta-feira (23). O crime ocorreu na casa onde José morava com sua esposa, na Vila São Braz, Rua S5. De acordo com relatos preliminares, José foi atingido pelo seu cunhado, com vários golpes na cabeça. A perícia está investigando a arma utilizada, possivelmente uma foice.

As desavenças entre José e seu cunhado, de 34 anos, começaram há alguns dias, quando José ameaçou a esposa de morte. O cunhado de José reagiu às ameaças contra a mulher, o que resultou em uma discussão que culminou na execução. Durante o confronto, a esposa também foi atingida no braço.

Equipes policiais e periciais estão no local para investigar o crime. O cunhado de José foi identificado pela polícia como o autor do homicídio. Este incidente eleva para 13 o número de homicídios registrados em Dourados este ano.

Leia mais: