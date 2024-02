Do Universitário a Vila Alba, preço do botijão de gás varia mais de 30%

Pesquisa divulgada pelo Procon Municipal aponta variação de 36,84% no preço do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. A Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor realizou pesquisa, entre os dias 15 e 20 de fevereiro, nos comércios da Capital, com objetivo de fornecer informações precisas aos consumidores, permitindo que eles possam tomar decisões mais conscientes ao adquirir esse produto essencial.

A pesquisa abrangeu diversos estabelecimentos da cidade, incluindo distribuidoras, revendedoras e supermercados. Durante o levantamento, foram verificados os valores praticados, e a disponibilidade do produto em 22 estabelecimentos e regiões. Segundo a pesquisa, o menor preço foi de R$ 95,00 e o maior preço R$ 130,00.

O Procon Municipal recomenda que os consumidores de Campo Grande realizem pesquisa prévia antes de adquirir o gás de cozinha, levando em consideração não apenas o preço, mas também a qualidade e o atendimento oferecidos pelo estabelecimento, assim como também a taxa de entrega.

De acordo com os dados coletados, foi analisado também a variação de preços do gás de cozinha, na Capital, em relação ao mesmo período do ano passado. Essa informação alerta os consumidores para as mudanças no mercado e a importância de pesquisar e comparar os preços antes de efetuar a compra. O comparativo pode acessado através do link: https://drive.google.com/file/d/1P-6llWDUen5lBt1iLgLBhfC6RVsl-w7W/view .

O subsecretário do Procon Municipal, José Costa Neto, ressalta a necessidade de os consumidores estarem atentos às variações de preços e de buscarem as melhores ofertas disponíveis. Ele destaca a importância de uma escolha consciente e informada, visando garantir economia e qualidade na aquisição do produto.

A pesquisa na íntegra está disponível através deste link: https://drive.google.com/file/d/1vL5DeZzDoLiW4o_YcAE9wOZEXXoS54F6/view