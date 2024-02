PM é atropelado em tumulto durante evento de influenciador digital na Afonso Pena

Na noite desta quinta-feira (22), um policial militar de 33 anos foi atropelado por um motociclista enquanto tentava controlar uma briga em frente ao Bioparque, durante um evento promovido por um influenciador digital na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

Por volta das 18h20, a Polícia Militar abordou o influenciador digital que organizava o evento com mais de 86 mil seguidores. Após orientações da polícia, a equipe se retirou. No entanto, às 21h20, a PM foi acionada para controlar uma briga no local.

Ao chegar, a equipe de policiais do Batalhão de Choque estacionou a viatura para conter motociclistas em alta velocidade. Ao dar ordem de parada, um dos condutores atropelou o policial, causando ferimentos graves. A equipe acionou socorro, utilizando um cinto para estancar o sangue enquanto aguardava. O policial foi levado ao hospital com fratura exposta na tíbia.

Testemunhas relataram que a moto envolvida no atropelamento tinha um homem e uma mulher na garupa. Um vídeo de 42 segundos de uma câmera de segurança registrou o momento do atropelamento, mostrando a viatura atravessando o canteiro central para conter os motociclistas em alta velocidade, resultando na fuga do condutor que atropelou o policial.

