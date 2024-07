Homem é assassinado a facadas no Jardim Tropical em Dourados

Um homem de 43 anos, identificado como Alessandro Lopes Mizoguchi, foi brutalmente assassinado a facadas no início da noite de segunda-feira (1º) no Bairro Jardim Tropical, em Dourados, município distante a 251 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações preliminares, Alessandro foi encontrado sem roupas no quarto de sua residência. Vizinhos relataram ter ouvido gritos vindos da casa e, ao saírem para verificar, avistaram um homem deixando o local. Alguns moradores tentaram deter o suspeito, mas ele conseguiu fugir, abandonando uma bicicleta na cena do crime.

De acordo com o registro policial, Alessandro foi esfaqueado dez vezes, com ferimentos distribuídos pelo corpo, sendo dois golpes no pescoço, dois no peito, três no braço esquerdo, dois no abdômen e um na coxa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando os socorristas chegaram, Alessandro já estava sem vida.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, o interior da casa apresentava sinais de luta, com móveis revirados e latas de cerveja espalhadas pelo cômodo. A Polícia Militar, investigadores e peritos da Polícia Civil compareceram ao local. Papiloscopistas também foram acionados para tentar colher impressões digitais deixadas pelo criminoso, que ainda não foi identificado.

O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados. A polícia continua em busca do suspeito e solicita que qualquer informação que possa ajudar na identificação e captura do autor do crime seja repassada às autoridades.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: