Confira as ruas que ficarão interditadas para a construção do Viaduto Jardim Veraneio

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informa que a Av. Desembargador Leão Neto do Carmo, no cruzamento com a BR 163/Anel Viário, será interditada a partir das 9h desta quarta-feira (3), por tempo indeterminado, no sentido centro/bairro.

A interdição é devido à construção de ponte na via em questão, a qual servirá de ligação entre Jardim Veraneio e Chácara dos Poderes. A agência informa ainda que a rota alternativa será: Rua Carlinda Pereira Contar, Rua Rio Claro e Rua Cruz de Lorena, como mostra o mapa a seguir: