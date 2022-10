Homem é assassinado a facadas durante bebedeira em fazenda

No último fim de semana, um homem ainda não identificado foi morto a facadas, no sábado (1º), durante uma confraternização entre funcionários de uma fazenda no município de Aquidauana, a aproximadamente 125 quilômetros de Campo Grande.

Segundo O Pantaneiro, a vítima estava ingerindo bebidas alcoólicas com outras pessoas que trabalhavam na propriedade rural, quando acabou se desentendendo com outro funcionário. Durante a briga, a vítima atingiu o homem na cabeça com um machete. Em seguida a vítima tentou fugir, mas foi perseguido e morto a facadas pelo homem ferido e o irmão dele. Próximo ao corpo, a polícia encontrou uma faca pequena e o machete. Segundo as autoridades. um dos suspeitos já foi preso e levado para a delegacia regional.