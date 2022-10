Homem é preso transportando mais de 40 quilos de maconha em motocicleta

Um homem de 29 anos, foi preso ontem (2) transportando mais de 40 quilos de maconha, em uma motocicleta, na MS-379, em Laguna Carapã, a 283 quilômetros de Campo Grande. Aos policiais, o condutor disse que foi contratado em Ponta Porã por um desconhecido e que entregaria os entorpecentes até Dourados.

Conforme divulgado pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF), o flagrante aconteceu durante um bloqueio policial. Os militares deram ordem de parada ao condutor de uma Yamaha Factor de cor vermelha, que seguia em sentido a Dourados. Ao ver os policiais, o motorista ignorou o sinal e acelerou a moto, em alta velocidade pela rodovia. Ele foi abordado a quinhentos metros à frente.

Ao se aproximarem, os policiais depararam com 45 tabletes de maconha (43,3kg), sendo transportados em uma caixa, pendurado na traseira da motocicleta e também em uma mochila.

Ao ser interrogado, o motociclista disse que foi contratado na fronteira e que seria a droga até Dourados. De acordo com o DOF, os entorpecentes estão avaliados em mais de 92 mil.

O homem, a motocicleta e os entorpecentes foram entregues na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) em Dourados.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.