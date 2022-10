Festa do Peixe neste fim de semana em Aquidauana

Entre os dias 7 e 9 de outubro, será realizada a 3ª Festa do Peixe no distrito de Camisão, em Aquidauana. A entrada é gratuita e a atração principal do evento é o show com a dupla sertaneja conhecida nacionalmente, Rick e Renner.

A praça de alimentação da festa funcionará todos os dias do evento, tanto no almoço quanto na janta, com comidas deliciosas a base de peixe.

O evento também contará com shows de artitas locais como Maycon Pacheco, Banda Humilde Pantaneira, DJ Maguila, Faber e Fernandez, Anderson e Fernandes, Baile Carapé, Raffa e Ruan, Nosso Balanço e Estanislau Nascimento.

O evento é uma realização da Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo com apoio do Governo do estado, Fundação de Cultura de MS e da Associação de Moradores do Distrito de Camisão.