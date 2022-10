Homem é assassinado a facadas após discussão em casa

Um homem identificado como Rosemir de Souza Santos, de 43 anos, foi assassinado a facadas no fim da noite desta quarta-feira (12), no município de Dourados, a 238 quilômetros de Campo Grande. O crime ocorreu após uma discussão na residência da vitima, localizada na sitioca Altos da Lagoa.

De acordo com informações do site Dourados News, a vítima estava junto com a esposa, de 36 anos, bebendo em um bar próximo a 4ª Brigada Militar- Brigada Guaicurus, onde viram a conhecer o autor do crime. Os três resolveram sair do bar e ir até a casa do casal para continuarem bebendo.

Em determinado momento os dois homens começaram a discutir, quando o suspeito, de posse de uma faca, desferiu golpes na vítima, que morreu no local. Segundo a perícia, a vítima foi atingida por facadas no pescoço e em um dos braços, o que pode ter significado uma tentativa de defesa.

O corpo de Rosemir foi encaminhado para o Imol (Instituto de Medicina Odontológica Legal), onde deverá ser submetido a exame de necropsia para em seguida ser liberado para sepultamento. O suspeito fugiu do local e a polícia segue com buscas e investigando o crime.

Com informações do site Dourados News.

Leia mais: Alcoolizado, motorista atropela três pessoas e mata mulher na Capital