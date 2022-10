Mesmo abertas para vacinação, UBSs registram baixa procura durante o feriado

Com o intuito de aumentar a cobertura vacinal entre crianças, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública) ampliou o atendimento das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) no feriado da “Semana do Saco Cheio”. Mesmo com a abertura das unidades durante os dias de feriado, a procura não foi como o esperado pela secretaria.

A reportagem de O Estado foi até as unidades para entender como funcionou a campanha no Dia das Crianças, celebrado ontem (12).

O atendimento aconteceu durante todo o dia, das 7h30 às 17h, sem intervalo, na UBS Dona Neta, USF Moreninha e UBS 26 de Agosto. Os locais permaneceram abertos durante o feriadão, com todas as vacinas do calendário disponíveis e também da COVID-19 e influenza.

O intuito da secretaria com essa ação foi atender a recomendação do Ministério da Saúde, que diz que crianças entre 1 e 4 anos devem ser vacinadas indiscriminadamente contra a poliomielite, mesmo se tiverem recebido um ou mais reforços da vacina há pelo menos 30 dias.

Durante visita às UBSs 26 de Agosto e Dona Neta, as equipes de atendimento informaram e lamentaram a baixa procura da população por imunizar as crianças contra as doenças que atualmente existem prevenção.

De acordo com a gerente, que preferiu não se identificar, de uma das unidades, no período da manhã de ontem (12), apenas uma pessoa teria ido até a UBS realizar teste de COVID e apenas um compareceu para se imunizar com a vacina da Pfizer e vacina contra influenza.

“Sabemos que as pessoas querem aproveitar o feriado para viajar ou descansar, mas não podemos esquecer da importância da imunização tanto de crianças quanto adultos. A poliomelite que é umas doença que há décadas não haviam casos no Brasil, nas últimas semanas foram registrados casos suspeitos em São Paulo e no Nordeste. Então pedimos que quem possa se vacinar, mesmo fora da campanha de feriado, que venha e traga os filhos para que possamos garantir que nossas crianças cresçam saudáveis”, disse a enfermeira, gerente da UBS.

Suspeita no Brasil

Um dos casos suspeitos aconteceu no Pará, onde a Secretaria de Saúde investiga um caso suspeito de poliomielite no município de Santo Antônio do Tauá. Um documento de comunicação de risco do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde do Pará informa que uma criança de 3 anos com paralisia testou positivo para o poliovírus, por meio da metodologia de isolamento viral em fezes.

De acordo com o levantamento das informações epidemiológicas, a criança, do sexo masculino, residente no município, apresentou manifestação clínica no dia 21 de agosto.

Já no dia 12 de setembro, a responsável pela criança foi até a Unidade Básica de Saúde do município, onde relatou que, a partir do dia 10 de setembro, o menino perdeu a força nos membros inferiores, não conseguindo se manter em pé.

