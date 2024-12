Homem é assasinado a tiros no Jardim Bastitão

Na noite do último sábado, (28), um homem identificado como Talisson Batista da Silva de 28 anos foi morto a tiros dentro de casa, no bairro Jardim Batistão em Campo Grande.

No boletim de ocorrência, a PM (Polícia Militar) foi acionada por volta das 22h30 e o homem foi avistado pelo portão da casa, mas já estava morto. Ele tinha diversas perfurações pelo corpo e sangrava bastante, conforme a descrição dos policiais.

O homem estava reunido com mais duas pessoas na casa. Ainda não foi informada a causa exata do ocorrido, mas as testemunhas disseram que quem efetuou os disparos foi um homem encapuzado que invadiu o local.

Os outros indivíduos conseguiram fugir dos tiros.

O corpo de Talisson foi encaminhado para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).