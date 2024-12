Campo Grande registra dois feminicídios em uma única noite

Estado chega a marca de 35 mulheres mortas; número já superam o ano de 2023

Campo Grande registrou dois feminicídios nesta sexta-feira (27), uma mulher de 26 anos foi morta no Bairro Los Angeles pelo marido. Já a segunda vítima uma idosa de 66 anos foi morta pelo próprio filho no Bairro União.

O Estado chega a marca de 35 mulheres mortas pelo simples fato de ser mulher. Os números assustam pois superam o ano de 2023 onde 30 mulheres foram mortas.

A primeira vítima de 26 anos foi encontrada com graves lesões na face e no crânio. Suspeito de praticar o crime foi preso em flagrante pela DHPP( Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa).

A polícia descobriu que a mulher possuía um relacionamento permeado de violência com o companheiro de 43 anos, inclusive, há o registro de diversos boletins de ocorrência decorrentes dessa situação.

Diligenciado até o imóvel onde o suspeito reside, os policiais foram informados por familiares que ele havia chegado ao local, apressadamente, para buscar roupas, saindo em seguida. O companheiro estaria escondido na casa de um amigo, onde foi encontrado e preso.

Durante a prisão o suspeito relatou que estava na companhia da vítima, momento em que ela apresentou uma crise epilética e passou a se debater no chão, vindo a se lesionar fatalmente.

Todavia, ao ser questionado pelos policiais sobre a gravidade das lesões constatadas na vítima, o suspeito confessou que durante uma discussão passou a agredi-la, causando a morte dela.

E mais, ele relatou que também havia desferido golpes, com uma faca, contra a cabeça da vítima, de modo que ao ser submetido à revista pessoal a arma branca utilizada no crime foi identificada em sua cintura, apresentando manchas de sangue na lâmina.

Diante desse quadro, os policiais da DHPP encaminharam o autor à Deam (Del. Especializada de Atendimento à Mulher), sendo ele autuado em flagrante pela prática de feminicídio.

A idosa de 66 anos, a segunda vítima da noite foi morta pelo filho que no primeiro momento alegou que a mãe havia caído. O médico do Samu (Serviço Móvel de Urgência), desconfiou das lesões encontradas na mulher e acionou a polícia.

O filho foi preso e encaminhado para Deam onde continua preso. Conforme boletim de ocorrência a vítima foi agredida pois a lesões não são compatíveis com uma queda.

Uma coletiva para esclarecimentos dos dois feminicídios deve ser realizada nesta segunda-feira (30) pela Deam, segundo informações da PCMS (Polícia Civil de Mato Grosso do Sul)

Por Thays Schneider

