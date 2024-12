Comércio da Capital já se prepara para liquidações do começo de ano

Após as festividades de fim de ano, os comerciantes de Campo Grande voltam suas atenções para o planejamento das vendas de janeiro e fevereiro. Nesse período, é comum que a movimentação no comércio da Capital diminua, reflexo dos gastos acumulados no mês anterior, das viagens e das contas a pagar. Para enfrentar essa queda no fluxo de clientes, muitas lojas aderem à estratégia de realizar liquidações no início do ano.

Geralmente promovidas entre a primeira e a segunda semana de janeiro, essas promoções têm como objetivo liquidar os estoques do fim de ano. Para atrair consumidores, muitos estabelecimentos oferecem descontos expressivos, que podem chegar a até 80% em diversos produtos.

Para muito estabelecimentos, o mês de Dezembro representa um período de esperança em relação às vendas. Kamilla Silvério, gerente da loja Tnc Jeans, comentou que, após o Natal, o ritmo das vendas tem sido um pouco abaixo do que se esperava, gerando incertezas para janeiro. “Após essas vendas de encerramento do ano, as nossas expectativas para as vendas de 2025 não estão altas. O desempenho das vendas ficou além do esperado, e a movimentação não correspondeu às metas que tínhamos, que inicialmente previa uma arrecadação de R$ 200 mil no mês de dezembro”. Segundo a gerente, o estabelecimento consegui uma arrecadação de um pouco mais de R$ 100 mil no mês, mesmo com descontos e promoções de diversas roupas.

Em relação ao começo do ano, Camila afirma que a loja terá de realizar promoções em suas roupas femininas e os jeans para recuperar as vendas, porém acredita que a retomada da movimentação no comércio só deve ocorrer após os meses de março e abril. “Como não estamos esperando muito de janeiro, não vamos planejar nada grandioso para este começo de ano, já que as grandes liquidações acontecem ao longo dos outros períodos. Mas quero realizar uma liquidação de alguns modelos para tentar movimentar mais as vendas”.

Diversos comércios do centro da cidade decidiram não lançar adotar as liquidações e estabelecer novas promoções, e sim manter aquelas que já atraem os clientes, como é o caso da Eloisa Calçados. Segundo Daniela Rabelo, responsável pelo estabelecimento, não há planos para realizar liquidações. O foco está na reposição dos chinelos que estão em promoção, uma oferta permanente da loja, com preços variando entre R$ 10,99 e R$ 18,99. “A promoção serve mais para dar um impulso nas vendas, a pessoa vê lá de fora a plaquinha de promoção e as vezes acaba comprando os chinelos de outros valores também”.

De acordo com a comerciante, janeiro acaba sendo um mês que dificilmente as pessoas acabam gastando em compras, devido as despesas do fim de ano, e neste próximo ano não será diferente. “Por conta de muitas pessoas estarem viajando ou segurando o dinheiro para pagar as contas de casa, o comércio fica bem mais parado. Acredito que vai movimentar perto do Carnaval ou nos dias das mães”.

Na visão do economista, Eduardo Matos, existem setores que serão prejudicados com a queda dos clientes, porém outros setores terão um avanço nas vendas. “Alguns setores serão mais beneficiados, como o de papelarias e materiais escolares, que têm um pico sazonal no início do ano. No cenário comercial, as estratégias de promoções e liquidações estão diretamente ligadas à queda geral das vendas no varejo no início do ano. No entanto, setores específicos podem se destacar positivamente nesse período, se souberem explorar essas estratégias de vendas”. Do ponto de vista do consumidor, o economista ressalta que é possível observar dois perfis de consumidores, aqueles que economizam o décimo terceiro e as férias, usando esse ganho extra no começo do ano para realizar compras, e aqueles que, por falta de recursos, acabam adiando os gastos.

Por João Buchara

