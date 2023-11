Homem é alvejado nove vezes no braço, tórax e costas após confusão em bar

Um jovem de 25 anos, foi alvejado nove vezes na noite de ontem (12), na Rua Boanerges Lopes, no Jardim São Conrado, em Campo Grande. A vítima foi encaminhada a Santa Casa com ferimentos de tiros no braço, tórax e costas

Conforme informações do boletim de ocorrência, policiais militares receberam ligações de uma suposta tentativa de homicídio no local. Os policiais foram até o endereço denunciado, quando encontraram um Volkswagen Saveiro com marcas de sangue e quatro cápsulas de calibre 38 no chão.

Ainda conforme o registro policial, os policiais ouviram de testemunhas que dois homens chegaram em uma moto e o garupa armado disparou seis vezes no braço esquerdo da vítima e dois na tórax e um nas costas.

Equipes de socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e socorreram o jovem para a Santa Casa de Campo Grande. Ele se encontra em estado grave e em observação, já que passará por cirurgia.

De acordo com registro, os policiais ouviram a esposa da vítima, onde relatou que minutos antes do crime, o rapaz estava em um bar e após uma confusão, pediu para ele levá-la para a residência de sua mãe

Durante o depoimento, o homem levou a esposa até a sogra e depois foi para casa de amigos beber tereré, quando foi baleado. Questionada sobre a motivação, a mulher não soube responder.

O crime será investigado pela Polícia Civil.

