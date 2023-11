Policiais encontram mais de 5 toneladas de maconha escondidos em madeiras

Quatro pessoas foram presas na tarde de ontem (12), transportando 5,3 toneladas de maconha, escondidas em meio a uma carga de cavaco de madeira, na BR-163, entre Caarapó e Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. De acordo com os agentes do Departamento de Operações da Fronteira (DOF), essa é a segunda maior apreensão de maconha realizada no Estado.

Conforme informações do Dourados News, três carretas realizaram o papel e batedor. Os quatro presos não tiveram suas identidades divulgadas. De acordo com o DOF, os

A carga foi encaminhada para a base do DOF em Dourados.

