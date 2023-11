 Encerramento do BONITO CINESUR celebra os destaques do cinema Sul-Americano

Na noite do último sábado (11 ), o Auditório Kadiwéu, no Centro de Convenções de Bonito, foi palco do encerramento da primeira edição do BONITO CINESUR – FESTIVAL DE CINEMA SUL-AMERICANO DE BONITO. A cerimônia foi marcada pelo anúncio dos vencedores das mostras competitivas, encerrando uma semana repleta de exibições que envolveram representantes dos filmes, autoridades, imprensa e o público que teve acesso gratuito a toda a programação.

A apresentação da cerimônia ficou por conta de Andréa Freire, coordenadora do festival, que conduziu o evento. A presença dos júris oficiais, popular e jornalistas convidados, além de uma menção honrosa, contribuiu para uma premiação diversificada e representativa do cenário cinematográfico sul-americano.

O júri internacional, composto pelo diretor Walter Lima Jr., a atriz Ana Ivanova e a roteirista Josefina Trotta, teve a responsabilidade de escolher os melhores filmes sul-americanos. “El visitante”, de Martín Boulocq, recebeu o prêmio de Melhor Longa-Metragem Sul-Americano, enquanto “Estrellas del desierto”, de Katherina Harder, foi reconhecido como o Melhor Curta-Metragem Sul-Americano.

No júri sul-mato-grossense, formado pela cineasta Jade Rainho, o professor e crítico de cinema Sérgio Moriconi, a professora de comunicação Márcia Gomes e o crítico de cinema Marcos Pierry, “Cordilheira de Amora II”, de Jamille Fortunato, conquistou o título de Melhor Filme Sul-Mato-Grossense.

O público também teve sua voz ouvida no Júri Popular, elegendo “La Pampa”, de Dorian Fernández Moris, como o Melhor Longa-Metragem Sul-Americano, e “Yigayo Yuwuerane”, de Ross Dayana López, como o Melhor Curta-Metragem Sul-Americano. Na categoria de Melhor Filme Sul-Mato-Grossense, “A Dama do Rasqueado”, de Marinete Pinheiro, foi o escolhido.

O evento reservou momentos especiais, incluindo a leitura de um manifesto em oposição ao fechamento do INCAA (Instituto Nacional de Cinema e Artes Audiovisuais) e em defesa do cinema sul-americano, feita por Josefina Trotta. Em seguida, o encerramento foi marcado por um show gratuito da artista argentina Charo Bogarín, acompanhada pelo músico Juan Sardi.

Confira os premiados:

JÚRI OFICIAL INTERNACIONAL

– Melhor Longa-Metragem Sul-Americano: “El visitante”, de Martín Boulocq

– Melhor Curta-Metragem Sul-Americano: “Estrellas del desierto”, de Katherina Harder

JÚRI OFICIAL SUL-MATO-GROSSENSE

– Melhor Filme Sul-Mato-Grossense: “Cordilheira de Amora II”, de Jamille Fortunato

JÚRI POPULAR

– Melhor Longa-Metragem Sul-Americano: “La Pampa”, de Dorian Fernández Moris

– Melhor Curta-Metragem Sul-Americano: “Yigayo Yuwuerane”, de Ross Dayana López

– Melhor Filme Sul-Mato-Grossense: “A Dama do Rasqueado”, de Marinete Pinheiro

MENÇÕES HONROSAS

– Júri Oficial Sul-Mato-Grossense: “A Dama do Rasqueado”, de Marinete Pinheiro

– Imprensa – Melhor Longa-Metragem Sul-Americano: “Mais Pesado é o Céu”, de Petrus Cariry

TROFÉU MEMÓRIA

– Walter Lima Jr.

Sobre o BONITO CINESUR – FESTIVAL DE CINEMA SUL-AMERICANO

O BONITO CINESUR, que aconteceu gratuitamente até o dia 11 de novembro, no Centro de Convenções e na Câmara Municipal de Bonito, ofereceu premiação em dinheiro e o Troféu Pantanal para os melhores filmes escolhidos por um Júri Oficial e pelo voto do público no Júri Popular nas categorias: melhor longa sul-americano, melhor curta sul-americano e melhor filme sul-mato-grossense.

Dividido em cinco categorias, a programação contou com seis títulos na mostra competitiva Longa-Metragem Sul-Americano e seis na Curta-Metragem Sul-Americano, trazendo à cidade produções de grande relevância e qualidade artística.

O festival também incluiu a competição de Filmes Sul-Mato-Grossenses, uma Mostra Ambiental e uma seleção de animações em curta-metragem chamada Animasur, voltada principalmente para o público infantil e infantojuvenil. Além das mostras, o evento contou com atividades formativas, fóruns de discussões, encontro com produtores e realizadores, oficinas de roteiro, elaboração de projetos audiovisuais e coprodução internacional, além de shows especiais.

A Associação Amigos do Cinema e da Cultura, responsável pela realização do festival, tem uma trajetória de mais de 15 anos em projetos culturais, educacionais e de formação. A experiência da associação na área do cinema e cultura foi fundamental para o sucesso do BONITO CINESUR.

O diretor do festival, Nilson Rodrigues,

expressou o desejo de que o evento seja um espaço de encontro da melhor produção cinematográfica da América do Sul e um ambiente para discutir os mercados e desafios enfrentados para o acesso às cinematografias do continente.

O curador da mostra de filmes sul-americanos, José Geraldo Couto, ressaltou a importância do festival por tornar Bonito e o Mato Grosso do Sul um polo importante de difusão e debate da produção cinematográfica contemporânea do continente. A diversidade temática e estética, aliada à qualidade artística, foi fundamental na escolha das obras selecionadas.

O BONITO CINESUR – FESTIVAL DE CINEMA SUL-AMERICANO contou com o benefício da Lei de Incentivo à Cultura e Fundo Nacional da Cultura, contando com o apoio de diversas instituições, como o Governo de Mato Grosso do Sul, Câmara Municipal de Bonito, Prefeitura Municipal de Bonito, Centro de Convenções de Bonito, Revista Piauí, Greenlight Audiovisual, Zoom Publicidade, Cinemateca Brasileira e Sociedade Amigos da Cinemateca – Organização Social. O patrocínio foi viabilizado pela ANCINE – Agência Nacional do Cinema, Grupo Pereira, Fort Atacadista, Comper, Sistema FIEMS – SESI, Fecomércio MS • Sesc – Sistema Comércio, CAIXA e Ministério da Cultura do Governo Federal.

Com informações da Assessoria