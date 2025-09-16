Homem é agredido pela esposa durante tentativa de separação em Campo Grande

Um homem de 38 anos foi agredido pela esposa, de 32, durante uma discussão na noite de segunda-feira (15), no bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande. O caso ocorreu no momento em que o casal está em processo de separação.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem relatou à Polícia Civil que deixou a casa onde vivia com a esposa e passou a morar provisoriamente em seu local de trabalho, enquanto procura outro lugar para viver.

Ainda segundo o relato da vítima, a mulher não estaria aceitando o término e, ao vê-lo no estabelecimento, passou a agredi-lo com chineladas e empurrões. Apesar das agressões, ele não ficou com lesões.

Durante a confusão, a mulher também teria feito ameaças, dizendo que ele “não iria perder por esperar”. O homem disse às autoridades que não chegou a sentir medo, mas optou por registrar a ocorrência como forma de se proteger.

O caso foi registrado como violência doméstica e ameaça, e será investigado pela Polícia Civil.