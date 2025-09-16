Criança fica gravemente ferida após pular de onibus e convulcionar, em Aquidauana

Uma criança, de 11 anos, que não teve suas informações divulgadas, precisou ser socorrida em estado grave após pular de um ônibus em movimento. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (16), no distrito de Taunay, aldeia localizada em Aquidauana, cidade distante 141 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações iniciais, a criança estava voltando da escola, quando pulou do ônibus. Após cair, começou a ter uma crise convulsiva, que a deixou desorientada.

A menina foi socorrida por um médico da Sesai, (Secretaria Especial de Saúde Indígena), que realizou os primeiros atendimentos até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Devido à gravidade dos ferimentos, ela foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande.

As suspeitas dos médicos é que a criança tenha sofrido traumatismo craniano encefálico. Ainda não há mais informações sobre seu estado de saúde.