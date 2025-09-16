Após 2 anos, jovem é apreendido em Corumbá por estupro de vulnerável

Mandado foi ccumprido apóss investigação apontar violência contra criança de 12 anos em 2023

Um jovem de 19 anos foi levado para internação em Corumbá nesta terça-feira (16), após ser identificado como suspeito em um caso de estupro de vulnerável. A apreensão foi realizada em uma operação conjunta da Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso (DAIJI) e da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM).

De acordo com a Polícia Civil, o crime teria ocorrido em dezembro de 2023, em uma área rural do município, e teve como vítima uma menina de 12 anos. A investigação teve início depois que a mãe da criança registrou denúncia sobre a violência.

O jovem foi localizado pelas autoridades e encaminhado para cumprir medida socioeducativa em regime de internação, seguindo determinação judicial.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram