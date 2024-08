Homem é acusado de estuprar a própria filha de 2 anos

Um homem de 29 anos, que não teve o nome divulgado, foi denunciado por suposto estupro da filha de 2 anos de idade em Dourados. O caso foi denunciado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

De acordo com o site Dourados News, a mãe da criança fez a denúnica na delegacia depois do relato da filha, que disse que o pai teria apagado a luz do quarto e passado a mão em seu corpo. De acordo com a mãe, os relatos da criança indicam que o abuso pode ter ocorrido em maio deste ano.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e ocorreu no bairro Altos da Alvorada. Depoimentos estão sendo colhidos.

