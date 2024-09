Casal de bolivianos é agredido e ameaçado de morte em Campo Grande

Além das agressões, o homem também começou a xingá-los e ameaçá-los de morte

No último sábado (21), um casal de bolivianos, de 24 e 31 anos, foram agredidos por um homem, por motivo de ciúmes. O caso aconteceu no bairro José Teruel Filho, em Campo Grande.

Conforme o Boletim de Ocorrência, a mulher foi atingida na cabeça por uma ferramenta metálica após tentar defender o marido que seria agredido.

Além das agressões, o homem também começou a xingá-los e ameaçá-los de morte.

A mulher foi até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol nessa terça-feira reclamando de muita dor na cabeça.

Aos policiais ela explicou que são imigrantes da Bolívia e, por não conhecerem ninguém na Capital, ambos estão apreensivos e com medo do agressor voltar a residência e tentar matá-los, como foi dito pelo homem em tom de ameaça.

