Homem de 76 anos é preso acusado de feminicídio após esfaquear esposa no Paraguai

Um homem de 76 anos foi preso na terça-feira (18) sob acusação de feminicídio após ser apontado como o responsável pela morte de sua esposa, Dominga Gutiérrez, de 57 anos. O crime aconteceu na tarde de segunda-feira (17), na Colônia Ñepytyvô, distrito de Yby Yaú, a cerca de 101 quilômetros de Ponta Porã, na fronteira entre Brasil e Paraguai.

De acordo com a Polícia, Carballo teria esfaqueado Dominga após uma discussão dentro de casa. A filha do casal, de 26 anos, presenciou o ataque e foi quem denunciou o pai às autoridades. Ela relatou que a briga entre os pais escalou rapidamente, levando o pai a atacar a mãe com uma faca.

A mulher tentou socorrer a mãe e a levou ao hospital distrital de Yby Yaú, mas Dominga já chegou sem sinais vitais. O médico legista confirmou que a causa da morte foi choque hipovolêmico, provocado pelos ferimentos causados pelas facadas.

Após o crime, o suspeito fugiu do local, mas foi localizado por agentes da Polícia de Investigação e da Comissaria de Yby Yaú enquanto caminhava por um caminho vicinal na área conhecida como San Pedro. No momento da prisão, ele estava portando uma faca de cabo de madeira, uma bainha de couro e um cortador de lâminas.

O suspeito foi detido e levado, junto com os objetos encontrados, ao Ministério Público, que dará continuidade às investigações. A Polícia informou que ele permanece sob custódia e deve ser formalmente acusado de feminicídio nos próximos dias.

As autoridades locais ainda apuram as circunstâncias exatas que levaram ao crime, mas a Polícia já confirmou que o ataque foi motivado por um desentendimento entre o casal.

