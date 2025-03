Adolescentes são apreendidos com 62 quilos de drogas em van na MS-164

Dois adolescentes, ambos de 17 anos, foram detidos pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) na tarde de terça-feira (18), após serem encontrados transportando 62 quilos de entorpecentes em uma van na MS-164.

Segundo informações do site Dourados News, a prisão aconteceu por volta das 17h40, durante uma operação de fiscalização em um veículo que realizava o trajeto entre Ponta Porã e Campo Grande.

Os entorpecentes, compostos por maconha e skunk, estavam escondidos em duas malas pertencentes aos jovens. Durante o interrogatório, eles informaram que pegaram a droga em Ponta Porã e estavam levando para Campo Grande, com promessa de pagamento de R$ 4 mil pelo transporte.

Os adolescentes foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde serão tomadas as providências legais.

