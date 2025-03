Inclusão e oportunidade: Eldorado Brasil lança processo seletivo para pessoas com deficiência

As vagas são para assistente administrativo com atuação em Três Lagoas e Santos

A Eldorado Brasil Celulose está com processo seletivo aberto para o Programa Super Talentos – PcD, uma iniciativa estruturada para promover a inclusão e o desenvolvimento profissional de colaboradores com deficiência. O programa tem como principal objetivo garantir a igualdade de oportunidades dentro da companhia, permitindo que esses profissionais atuem com autonomia e atinjam seu pleno potencial.

Neste momento, as vagas abertas são para a função de assistente administrativo. Os interessados precisam se inscrever no site da empresa, na página carreiras https://vagaseldoradobrasil.gupy.io/ e seguir o passo a passo para a inscrição. Todo o formato é acessível a todos os tipos de deficiência.

O processo seletivo será presencial, totalmente inclusivo e focado na avaliação das competências técnicas e comportamentais dos candidatos. Ao receber a convocação para a participação das entrevistas, é possível sinalizar a necessidade de uma condição especial para o atendimento.

As vagas serão destinadas às unidades da empresa em Três Lagoas (MS) e Santos (SP), com possibilidade de candidaturas de profissionais de todo o país. A inscrição para o programa ficará aberta por 15 dias.

Programa Super Talentos – PcD

Vaga: assistente administrativo

Pré-requisitos:

• Formação: Ensino Médio completo ou estar cursando graduação em Administração, Ciências Contábeis, • • • Economia ou áreas correlatas;

• Pacote Office – Nível básico;

• Laudo médico;

• Conhecimentos em rotinas administrativas.

Se candidate clicando aqui

SOBRE A ELDORADO BRASIL

A Eldorado Brasil Celulose é reconhecida globalmente por sua excelência operacional e seu compromisso com a sustentabilidade, resultado do trabalho de uma equipe qualificada de mais de 5 mil colaboradores. Inovadora no manejo florestal e na fabricação de celulose, produz, em média, 1,8 milhão de toneladas de celulose de alta qualidade por ano, atendendo aos mais exigentes padrões e certificações do mercado internacional. Seu complexo industrial em Três Lagoas (MS) também tem capacidade para gerar energia renovável para abastecer uma cidade de 2,1 milhões de habitantes. Em Santos (SP), opera a EBLog, um dos mais modernos terminais portuários da América Latina, exportando o produto para mais de 40 países. A companhia mantém um forte compromisso com a sustentabilidade, inovação, competitividade e valorização das pessoas.

