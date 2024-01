Homem de 53 anos é morto a pedradas em confronto

Um homem de 53 anos foi morto a pedradas nesta sexta-feira (6) na cidade de Mundo Novo, situada a 463 km de Campo Grande. O nome da vítima não foi divulgado pela Polícia Civil, que efetuou a prisão do responsável pelo crime em colaboração com a Polícia Militar.

Segundo informações da polícia, a discussão teve início no interior da residência da vítima, localizada no Bairro Fleck, evoluindo para uma luta no final da tarde de ontem. O motivo da briga ainda permanece desconhecido.

Os envolvidos saíram da casa, momento em que o agressor, de 33 anos, tomou posse de uma pedra e a arremessou contra a vítima, de 53 anos. O impacto atingiu a cabeça da vítima, que caiu ao solo, não resistindo aos ferimentos e falecendo, sem a oportunidade de receber socorro.

Após o ocorrido, o agressor empreendeu fuga do local, desencadeando diligências conjuntas entre as polícias Civil e Militar. Durante a noite, o autor foi localizado em um acampamento na cidade e, embora tenha tentado escapar, acabou sendo detido em flagrante.