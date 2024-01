Aberto o cadastramento e recadastramento do passe do estudante em Campo Grande

Os estudantes de Campo Grande têm até o dia 11 de janeiro para realizar o cadastramento e recadastramento do Passe do Estudante, benefício concedido pela Prefeitura Municipal. Esta primeira remessa é direcionada a quem solicita o benefício pela primeira vez ou necessita da 2ª via do cartão, além de possibilitar a atualização dos dados para os beneficiários já existentes.

O processo de solicitação é ágil e pode ser realizado de forma totalmente online. Para iniciar o procedimento, os interessados devem acessar o site passe.campogrande.ms.gov.br, onde encontrarão todas as informações necessárias. O próximo passo é preencher, imprimir e assinar o protocolo disponibilizado no site.

Após essa etapa, o estudante deve encaminhar o protocolo assinado para a Secretaria de Assistência Estudantil por meio do sistema online disponível em sua unidade escolar. Toda a solicitação e processo de recadastramento ocorrem de forma digital, proporcionando praticidade e agilidade aos estudantes.

O Passe do Estudante é uma iniciativa importante para garantir o acesso dos alunos aos meios de transporte público, contribuindo para a melhoria da mobilidade urbana e facilitando o deslocamento para as instituições de ensino.

A Prefeitura destaca a importância do cumprimento do prazo estabelecido, encerrando-se em 11 de janeiro, para que todos os interessados possam garantir seu benefício e evitar contratempos. Além disso, a administração ressalta que este é um serviço que visa beneficiar diretamente a comunidade estudantil, tornando o acesso à educação mais acessível e eficiente.

