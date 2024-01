 Polícia Civil desvenda golpe do falso pix em Batayporã e identifica autor de fraudes em compras locais

Na última sexta-feira (5) a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Batayporã-MS, desvendou um caso de estelionato envolvendo o golpe do falso pix. O indivíduo responsável pelas fraudes, que vinha realizando compras fraudulentas em estabelecimentos comerciais locais nos últimos dias, foi identificado e indiciado.

Conforme as informações levantadas, o golpista teria efetuado diversas compras fraudulentas, causando prejuízo a estabelecimentos comerciais da região. O crime veio à tona na última terça-feira, quando o suspeito se dirigiu a um pequeno estabelecimento e adquiriu alguns utensílios de vestuário, como chapéu, botina, tênis e chinelo. Para efetuar o pagamento, apresentou um comprovante via pix que, posteriormente, foi constatado como falso pela vítima, que imediatamente procurou a Delegacia de Batayporã para relatar o ocorrido.

Iniciando uma investigação imediata, a Polícia Civil conseguiu identificar o autor do golpe, revelando que o mesmo já possuía histórico de prática dessa modalidade delituosa em outros municípios do Estado. O homem foi indiciado pelo crime de estelionato, e os objetos adquiridos de maneira fraudulenta foram prontamente devolvidos aos legítimos proprietários.

A Delegacia de Polícia Civil de Batayporã destaca a importância do apoio da população na identificação de suspeitos envolvidos em diversos tipos de crimes, incluindo aqueles relacionados a patrimônio e tráfico de drogas. Para colaborar com informações, os cidadãos podem utilizar o número de WhatsApp disponibilizado para denúncias anônimas, que é (67) 3443-1268.

