Idoso é encontrado morto após mergulhar no Rio Paraná

Oliveira Torres, de 81 anos, morreu na tarde de ontem (24), afogado no Rio Paraná, em Anaurilândia, a 379 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do site Cenário MS, o idoso estava com parentes e amigos nas margens do Rio Paraná, a 2 km de Anaurilândia, quando próximo às fazendas Modelo, 3 Meninos e Pousada Brechó, mergulhou e não retornou a superfície. A esposa de Oliveira observava o marido, quando percebeu o sumiço e pediu socorro.

Pessoas que estavam nas margens do rio, tentaram vasculhar o rio e acabou encontrando o corpo da vítima, cerca de 50 minutos depois. Uma ambulância foi acionada e encaminhou k idoso até o Hospital Sagrado Coração de Jesus, mas a vítima acabou vindo a óbito.

Segundo informações de moradores da região, Oliveira é morador de um sítio nas proximidades e por causa do calor de 39ºC, foi com a família nas margens do rio para se refrescar.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Técnica estiveram no local.

As causas da morte serão investigadas.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.