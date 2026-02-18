Homem de 48 anos morre em confronto com a polícia em Rio Verde de Mato Grosso após denúncias de tiros

Um homem de 48 anos morreu após trocar tiros com policiais militares na noite desta terça-feira (18) em Rio Verde de Mato Grosso, município distante 194 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações inicias, a Polícia Militar foi acionada depois de denúncias sobre disparos de arma de fogo no bairro Novo Horizonte. Uma equipe se deslocou até o endereço indicado para averiguar a situação.

Ao chegarem ao local, os policiais teriam sido recebidos a tiros pelo suspeito, dando início ao confronto. O homem foi baleado, socorrido e encaminhado ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o site Rio Verde News, o suspeito possuía diversas passagens pela polícia, incluindo registros por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e tentativas de homicídio, entre outros crimes.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram