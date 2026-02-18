Corpo de picolezeiro desaparecido é encontrado em mata no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande

O corpo encontrado no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, na última segunda-feira (16), foi identificado como José Carlos Duarte da Silva, de 55 anos. O picolezeiro estava desaparecido desde o dia 7 de fevereiro, quando saiu da casa da filha no Bairro Lagoa Dourada com destino à sua residência no Bairro Coronel Antonino.

A identidade foi confirmada pela filha de José, que reconheceu o corpo no Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) e prestou depoimento na delegacia na manhã desta quarta-feira (18). O cadáver foi localizado em área de mata fechada próximo ao cruzamento da Avenida Nelly Martins com a Rua Antônio Maria Coelho, nas proximidades do Corpo de Bombeiros do Parque das Nações Indígenas.

Segundo a Polícia Militar, a localização ocorreu durante patrulhamento de rotina feito por uma equipe de monitoramento do parque. Informações preliminares da Polícia Civil e de técnicos funerários indicam que, aparentemente, não havia sinais de violência ou lesões que expliquem a causa da morte no momento do atendimento inicial.

