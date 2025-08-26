Homem é executado com cinco tiros no bairro Jardim Tarumã em Campo Grande

Suspeito, que seria um desafeto já teria tentado matar o homem

Na manhã desta terça-feira (26), um homem de 32 anos identificado apenas como Felipe foi executado com cinco tiros no bairro no Jardim Tarumã, em Campo Grande.

Ele teria sido morto por um desafeto, que seria um menor de idade. Foram quatro tiros atingidos nas costas e um na cabeça do indivíduo. Esta não seria a primeira vez que o suspeito tentou matar o homem

Felipe estaria indo a uma boca de fumo quando o adolescente teria o abordado no local. No entanto, a Polícia Civil irá investigar as motivações do crime. O ocorrido segue sem informaçoes oficiais.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, mas o homem morreu no local. Também foi acionada, a PM(Polícia Militar ).

O caso será investigado pela Polícia Civil.

