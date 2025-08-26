Colisão mata dois caminhoneiros na BR-262 entre Ribas do Rio Pardo e Campo Grande

Caminhão e carreta colidiram e ficaram destruídos

No final da manhã desta terça-feira (26), uma colisão entre uma carreta e um caminhão matou dois caminhoneiros na BR-262, no trecho que liga Ribas do Rio Pardo a Campo Grande.

Uma das vítimas foi lançada para fora do veículo e a suspeita é que o condutor do caminhão baú teria invadido a pista contrária e colidiu contra uma carreta que transportava calcário. O caminhão colidiu frontalmente com a carreta.

Os veículos ficaram completamente destruídos e pararam no meio da pista, que está interditada devido a posição deles. O caminhão e a carreta ocupam quase toda a pista e bloqueiam o tráfego de outros veículos.

O trânsito no trecho deve ser feito com cautela para evitar possíveis transtornos. A colisão e a dinâmica do acidente estão sendo investigadas.

