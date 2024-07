Companhias aéreas ampliam destinos diretos e números semanais de voos na Capital

Campo Grande se prepara para uma importante expansão na malha aérea. As novidades, que começam a partir desta sexta-feira (5), incluem novos destinos e aumentos de frequência em rotas já existentes, fortalecendo a conectividade da cidade com outros importantes centros urbanos do país.

Nos dias 5 e 9 de julho, a companhia aérea Azul irá operar voos diretos (charters) para Porto Seguro/BA, e no dia 13 de julho, um voo direto (charter) para Santa Catarina/Florianópolis, proporcionando mais opções de destino turístico aos sul-mato-grossenses.

Além disso, a GOL aumentará a frequência de seus voos entre Campo Grande e o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos de 16 para 22 voos semanais. A mudança promete facilitar ainda mais a conexão entre o Mato Grosso do Sul e o principal aeroporto do país.

Outra companhia aérea que incrementará suas operações é a LATAM, que ampliará a frequência dos voos entre Campo Grande e São Paulo/Congonhas de 7 para 10 voos semanais. O incremento deve ocorrer a partir de agosto e é uma resposta à crescente demanda de passageiros que viajam a negócios ou lazer entre as duas importantes cidades.

Campo Grande também verá o relançamento dos voos diretos para o Rio de Janeiro, com três frequências semanais ligando a capital do Mato Grosso do Sul ao Aeroporto Internacional do Galeão. A rota programada para operar no período de setembro a outubro é uma adição estratégica que promete fortalecer a integração com o Rio de Janeiro, um dos principais destinos turísticos e econômicos do país.

O diretor do Aeroporto de Campo Grande, Usiel Vieira, complementa. “O Aeroporto Int. de Campo Grande é a principal porta de entrada e saída para quem viaja tanto a turismo como para negócio. Essa alta temporada tem apresentado boas expectativas para Campo Grande, com aumento de frequências para destinos consolidados, como São Paulo e Guarulhos e novas cidades sendo agregados a malha, como Porto Seguro e Rio de Janeiro, criando oportunidades de conexões e gerando desenvolvimento socioeconômico. Ainda nessa temporada temos expectativas de novos voos sendo anunciados pelas empresas aéreas”, avisa.

Como, por exemplo, o anúncio feito nesta quinta-feira (4) pela Azul Linhas Aéreas, que terá novas frequências diretas para Belo Horizonte/Confins. Os voos deverão operar três vezes por semana.

Com essas melhorias, Campo Grande reafirma seu compromisso com o crescimento e desenvolvimento, promovendo uma maior integração com outras regiões do Brasil e proporcionando mais comodidade e opções para seus cidadãos e visitantes.