 Homem de 31 anos alega ‘estar possuído pelo demônio’ após tentar matar família

Na noite da segunda-feira (26), um homem, de 31 anos, chegou em casa dos parentes, proferindo ameaças e armado com um facão no bairro Jardim Piratininga em Dourados, realizando uma série de ataques que deixou três pessoas feridas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o agressor chegou à residência completamente descontrolado, anunciando estar possuído pelo demônio e ameaçando matar todos. O homem começou a atacar os familiares, atingindo primeiro o cunhado com um golpe na região da testa.

Ao tentar impedir o agressor, a mulher e o pai tentaram conter o individuo, porem sem sucesso. A mulher foi atingida nas costas, enquanto o pai recebeu um golpe na região do ombro esquerdo. Logo após o ocorrido, o homem foi embora levando a arma do crime consigo.

As vítimas foram encaminhadas para receber atendimento médico, enquanto o homem foi localizado a aproximadamente 2 km do local do crime pela Polícia Militar.

O criminoso resistiu ao mandado de prisão, e durante conversa, ele alegou que sua intenção era tirar a vida de seus próprios familiares. Ele foi levado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) como resistência, homicídio simples na forma tentada, lesão corporal dolosa e violência doméstica.

