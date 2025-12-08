Homem de 27 anos é levado à delegacia após ameaçar o pai com enxada no Jardim Aero Rancho

Vítima, de 70 anos, procurou ajuda temendo pela própria segurança; autor faz tratamento psiquiátrico, mas não segue medicação corretamente

Um homem de 27 anos foi conduzido à Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) na manhã desta segunda-feira (8) após ameaçar o próprio pai, de 70 anos, com uma enxada em uma residência no Jardim Aero Rancho, em Campo Grande. A Polícia Militar foi acionada por volta das 10h20 para atender a ocorrência.

De acordo com o registro policial, o pai contou que o filho se alterou dentro da casa e o ameaçou, afirmando que ele “precisava sustentá-lo” e comprar mais itens para a residência. A vítima disse aos militares que teme por sua integridade física e que, caso a equipe deixasse o local, “algo pior poderia acontecer”.

Quando a guarnição chegou, o jovem estava agressivo e hostil com os policiais, respondendo de forma desrespeitosa e questionando a abordagem. Segundo o boletim, ele apresentou resistência passiva à condução, mas acabou entrando na viatura após conversa com os agentes. Não houve necessidade de uso de algemas e não foram constatadas lesões.

Na delegacia, o pai afirmou inicialmente que queria representar contra o filho, mas depois desistiu por medo de que ele sofresse represálias ou fosse alvo de violência no sistema prisional. Ele relatou ainda que o jovem faz acompanhamento psiquiátrico no CAPS, mas não toma os medicamentos de forma regular, o que provoca surtos psicóticos e episódios de agressividade.

O caso foi registrado como ameaça e será encaminhado para as providências cabíveis.

