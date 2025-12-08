Cebola e batata inglesa puxam altas, enquanto batata-doce e manga ficam mais baratas na Ceasa

Boletim semanal mostra impacto do clima e da oferta entre 8 e 13 de dezembro

O mais recente boletim da Ceasa/MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul), referente ao período de 8 a 13 de dezembro, aponta movimentos distintos entre os principais itens comercializados na Central. Alguns produtos registraram alívio para o consumidor, enquanto outros encareceram por causa da redução na oferta.

Entre as quedas, a batata-doce, vendida em sacos de 20 quilos, passou de R$70 para R$65. Segundo o levantamento, mesmo com oferta menor, a procura não foi suficiente para manter os preços em alta. A manga Tommy, comercializada em caixas de 6 quilos e abastecida por Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul e São Paulo, também recuou, de R$40 para R$35, em razão da maior produção nas regiões fornecedoras. O quiabo, vendido em caixas de 15 quilos, caiu de R$110 para R$100 com o aumento da oferta.

No grupo dos produtos em alta, a cebola nacional subiu de R$35 para R$40. As chuvas nas áreas produtoras reduziram a disponibilidade e pressionaram os preços. A batata inglesa, comercializada em sacos de 50 quilos, avançou de R$130 para R$140 diante da baixa oferta no mercado.

O jiló também ficou mais caro, passando de R$60 para R$70, e o mamão formosa teve aumento de R$120 para R$130, movimento esperado para esta época do ano, quando a oferta costuma diminuir.

