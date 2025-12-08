Prefeitura de Naviraí esclarece que não houve alteração na data da festa de Revéillon do município

Nesta segunda-feira (08), foi divulgado pelo Executivo Municipal de Naviraí que a tradicional festa de final de ano não teve alterações na data e a programação contará com atrações e shows. Confira o comunicado:

A Prefeitura Municipal de Naviraí esclarece que não houve qualquer alteração na data da tradicional festividade de réveillon. O evento da virada de ano permanece confirmado para o dia 31 de dezembro, a partir das 22h, na Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, com a participação de artistas pratas da casa e do DJ Marcos Votam.

Informamos ainda que, como forma de ampliar as opções culturais oferecidas gratuitamente à população, a Prefeitura incluiu na programação de fim de ano um Show Nacional com a banda Traia Véia, que acontecerá no dia 27 de dezembro, também na praça central.

Reforçamos que todas as ações fazem parte do cronograma oficial de celebrações entre o Natal e o Ano-Novo, preparado com carinho para toda a comunidade.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Naviraí

