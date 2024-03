Homem de 26 anos morre baleado no Nova Lima em Campo Grande

Um homem, identificado como Mark Lee Alves de 26 anos, morreu atingido por tiros no início dessa tarde de segunda-feira(11). O ocorrido foi no bairro Nova Lima em Campo Grande.

Segundo informações, os atirados estavam em uma moto e cerca de oito tiros foram disparados, mas ainda não foi informado quantos atingiram o rapaz. Mark não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na calçada da via, antes da chegada do socorro.

Ainda não há mais informações sobre a identificação dos suspeitos e a motivação do crime. O Corpo de bombeiros e a polícia militar estavam no local, a Perícia e a Polícia Civil foram acionadas.

