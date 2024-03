Feira do Peixe em Três Lagoas abre inscrições na próxima segunda-feira

Na segunda-feira(11), começam as inscrições para a comercialização de pescados na 9ª Feira do Peixe. As inscrições serão realizadas do dia 11 ao dia 26 de março.

A Feira será realizada no dia 28 de março, quinta-feira santa, na Feira Central Turística, o dia todo, sem intervalos. O objetivo é oferece produtos frescos, preços mais adequados e possibilitar o produtor um local adequado para a comercialização durante o período de grande fluxo na Semana Santa, que antecede a Páscoa.

As inscrições devem ser feitas em horário comercial, das 7h às 11h e das 13h às 17h, na administração da Feira Central Turística. Os interessados devem comparecer com os documentos pessoais e comprovante de residência em mãos.

O tradicional evento é promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo (SEDECTT), em parceria com a Associação dos Feirantes de Três Lagoas (FEIRATRES), por meio do Departamento de Turismo, e foi instituído pela lei nº 3167 de 29 de junho de 2016.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram