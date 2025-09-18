Semana Nacional do Trânsito: Detran-MS inicia programação na Capital

Na manhã desta quinta-feira (18), foi lançada a Semana Nacional do Trânsito em Mato Grosso do Sul. O evento, uma parceria da Polícia Rodoviária Federal, Detran-MS e Fundação de Cultura do Estado, aconteceu no Teatro Aracy Balabanian, em Campo Grande.

Ao jornal O Estado, o vice-governador de MS, Barbozinha, ressaltou a importância do evento. “A Semana Nacional de Trânsito é um grito de alerta, para ressoar na mente e no coração das pessoas dessa grande catástrofe que nós temos de vítimas de mortes. São no Estado mais de 200 e mais de 4.800 acidentados, mutilados. A cada duas horas um acidente, somente de motociclistas. 83% dos acidentes que nós temos em MS são de motociclistas. Então, essa conscientização é muito importante”, disse ele.

Ao longo da semana, de 18 a 25 de setembro de 2025, o Detran-MS, junto a diversas instituições parceiras, realizará ações em Campo Grande e no interior do estado, incluindo Dourados, Paranaíba, Naviraí e Nova Andradina. “O objetivo é mobilizar a população para um comportamento mais seguro e responsável no trânsito, por isso, as ações educativas e de sensibilização da população são muito importantes e ocorrem durante todo o ano, não só em setembro”, explica a diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo.

A programação inclui palestras, intervenções artísticas e simulações de embriaguez ao volante. No dia 20 de setembro, o Detran-MS e o GGIT (Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito de Campo Grande) serão parceiros do Clube de Motociclistas “Bodes do Asfalto” em um evento para motociclistas. Além de uma motociata, haverá uma concentração com shows e atividades no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

A programação da semana também inclui um Ciclo de Palestras no dia 24 de setembro, no auditório da Sede do Detran-MS, em alusão ao “Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência”. O encerramento será no dia 25, na sede da empresa Motiva Pantanal.

Outras atividades

Paralelamente, o Detran-MS expandirá suas ações educativas para diferentes públicos. Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, estudantes da EJA (Educação de Jovens e Adultos) de cinco escolas noturnas participarão de palestras e atividades de sensibilização. Funcionários de empresas também farão parte de atividades, como dinâmicas de ponto cego e uso de óculos simuladores de embriaguez, em parceria com o GGIT e a Motiva Pantanal. No interior, as ações atenderão escolas, universidades e outros locais, focando em ciclomotores e bicicletas elétricas.

Detranzinho

A Cidade Escola de Trânsito – Detranzinho também preparou uma programação especial, com a participação de alunos de escolas do interior, como Anaurilândia, Jaraguari, Ribas do Rio Pardo e Naviraí. As atividades incluem jogos educativos, competições e uma ação externa na Escola Municipal Hilda de Souza Ferreira.

Com Suelen Morales