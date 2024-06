Homem condenado por estupro é preso novamente após descumprir medidas

Na manhã de ontem(27), um homem condenado por esturpo de sua sobrinha de 10 anos na época foi preso em Ponta Porã após violar codições estabeleceidas pela polícia. O indivíduo foi condenado a 14 anos de prisão e estava em liberdade sob monitoramente eletrônico.

Conforme informado pela polícia, após cumprir parte de sus pena em regime fechado, o condenado foi colocado em liberdade sob mobitoramente eletrônico, mas violou condições estabelecidas, que resultou em uma nova prisão.

A prisão foi realizada por Policiais da Seção de Investigação Geral (SIG) da Primeira Delegacia de Polícia de Ponta Porã.

