Polícia Civil faz operação e fecha pontos de venda de drogas no Jardim Itamaracá

Na última quinta-feira (27), a Polícia Civil, por meio da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), realizou uma operação decisiva no Jardim Itamaracá, em Campo Grande, resultando na desarticulação de pontos de venda de drogas na região.

A ação, parte da Operação Nárke II coordenada pelo Ministério da Justiça, foi conduzida após o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande.

Durante a operação, em uma das residências, os policiais surpreenderam dois irmãos e com eles foi encontrado com uma pedra de cocaína pesando aproximadamente 12,08g, uma porção de maconha e R$277,00 em dinheiro trocado.

Simultaneamente, em um imóvel da mesma rua, onde um casal já havia sido detido anteriormente por tráfico de drogas, os policiais encontraram um indivíduo na posse de uma porção de cocaína e R$436,00 em dinheiro trocado.

Diante das evidências, todos os envolvidos foram conduzidos à DENAR juntamente com o material apreendido para os procedimentos legais cabíveis.

