Homem cai de altura de 20 metros e morre enquanto trabalhava na construção de fábrica em Sidrolândia

Nesta manhã, um homem de 30 anos, identificado como Judson Cleiton Andrade Batista de 30 anos morreu após cair de uma altura aproximada de 20 metros enquanto trabalhava em uma fábrica de Sidrolândia, localizada a 72km de Campo Grande.

O acidente de trabalho ocorreu durante a contrução da fábrica, localizada próxima a base da PRF (Polícia Rodoviária Federal). Ainda não há informações detalhadas sobre o que levou a queda do homem.

O corpo de Bombeiros esteve no local, mas o homem já havia falecido. O local foi isolado para o trabalho da polícia.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram