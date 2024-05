Homem condenado por estupro e homicídio é preso durante operação policial em Corumbá

Ontem, quarta-feira (08), a Polícia Civil prendeu um homem de 49 anos de idade condenado a pena de 20 anos de prisão por estupro de vulnerável ocorrido no ano de 2014 de três vítimas que na época tinham 06 e 11 anos de idade.

As decisões judiciais são oriundas da 1ª vara Criminal de Corumbá. A prisão foi feita através das equipes de investigação da Del. Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (DAIJI) e Delegacia Regional de Polícia (DRP) da cidade de Corumbá, cumpriram dois mandados de prisão (sentença condenatória e preventiva) em desfavor de

Já a outra decisão judicial é referente a uma ação penal de crime de homicídio ocorrido no ano de 2012. O homem ainda será ouvido como suspeito em outros dois procedimentos policiais em trâmite que apuram o crime de estupro de vulnerável.

O cumprimento aos mandados de prisão faz parte da “Operação Caminhos Seguros-2024”, que visa o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes no Estado. O preso será encaminhado ao Estabelecimento Penal de Corumbá onde cumprirá a pena aplicada pelo Poder Judiciário.

