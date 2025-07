Fumacê passa por quatro bairros de Campo Grande nesta terça

Borrifação acontece das 16h às 22h e moradores devem manter portas e janelas abertas para aumentar a eficácia

Nesta terça-feira (15), quatro bairros de Campo Grande recebem o serviço de fumacê, com aplicação do inseticida conhecido como UBV Pesado, voltado ao combate do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. A borrifação acontece no período das 16h às 22h.

As equipes devem passar pelos seguintes trechos:

● Nova Lima – Rua Paranaepas com Rua Catrimani

● Aero Rancho – Rua Universal com Rua Bongiavane

● Coophavilla II – Avenida Marinha com Rua dos Mariscos

● Caiobá – Rua Ilha de Marajó com Rua Midas

A orientação é que os moradores deixem portas e janelas abertas enquanto o veículo passa, para facilitar a entrada do produto e atingir os mosquitos que costumam se esconder dentro das casas.

