Capital abre inscrições para cursos gratuitos de Manicure e Informática voltados a mulheres

Capacitações fazem parte das ações do Agosto Lilás entre os dias 4 e 8 de agosto



Mulheres de Campo Grande interessadas em se qualificar profissionalmente poderão se inscrever, entre os dias 4 e 8 de agosto, em dois cursos gratuitos oferecidos pela Prefeitura: Manicure e Pedicure, e Informática Básica. As vagas são exclusivas para o público feminino e fazem parte das ações do Agosto Lilás, campanha anual de combate à violência contra a mulher.

O curso de Manicure será realizado no bairro Aero Rancho, na sede da ACIESP (Rua Inocência Moreira dos Santos), com aulas das 8h às 10h. Já a capacitação em Informática Básica acontece no período da tarde, das 13h30 às 16h30, na sede da Secretaria Executiva da Mulher (Rua 15 de Novembro, 1373 – Centro).

Voltadas para mulheres que buscam se inserir no mercado de trabalho ou ampliar suas possibilidades de renda, as formações oferecem conhecimentos práticos nas áreas de beleza e tecnologia. A área de Manicure, por exemplo, é uma das que mais movimentam o setor de serviços no país. Já o domínio básico do computador e da internet é cada vez mais exigido em diferentes tipos de trabalho, além de ser uma habilidade importante para o dia a dia.

As inscrições podem ser feitas presencialmente na Semu ou pelo WhatsApp (67) 98131-7879. As vagas são limitadas.

