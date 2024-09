Homem condenado a 10 anos por estupro é preso pela GCM na Capital

Um homem, de 55 anos, foi preso por uma equipe da Guarda Civil Metropolitana, em Campo Grande, no final da noite dessa segunda-feira (23). Ele estava com um mandado de prisão em aberto, devido a uma pena de 10 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável.

Segundo informações, o mandado de prisão foi expedido no dia 12. Detalhes sobre o crime não foram divulgados.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da GCM estava se deslocando para do CRAS Anhanduí para à capela municipal do distrito, quando visualizaram um veículo SpaceFox estacionado, com uma pessoa no banco de trás.

Durante a abordagem e checagem do nome, foi constatado que a pessoa tinha um mandado de prisão e vinha sendo procurado já há alguns dias. Ele foi detido e conduzido até a delegacia de plantão.