Corinthians e Fortaleza disputam vaga na semifinal da Copa Sul-Americana nesta terça

O primeiro semifinalista da Copa Sul-Americana 2023 será definido nesta terça-feira (24), no confronto entre Corinthians e Fortaleza. A partida está marcada para as 20h30 (horário de MS), na Neo Química Arena, em São Paulo. O duelo brasileiro promete fortes emoções, já que o Timão entra em campo com a vantagem de ter vencido o jogo de ida, realizado em Fortaleza, por 2 a 0. Caso o Fortaleza consiga reverter o placar e igualar o resultado no somatório dos dois jogos, a decisão será levada para as penalidades.

Para este confronto decisivo, o Corinthians deve ir a campo com uma escalação provável formada por Hugo Souza no gol; Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Hugo na defesa; Ryan, Breno Bidon (ou Charles), Carrillo e Igor Coronado no meio de campo; e a dupla de ataque composta por Romero e Yuri Alberto. O técnico Ramón Díaz comanda a equipe paulista.

Já o Fortaleza, sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda, deve começar o jogo com João Ricardo no gol; Tinga, Brítez, Cardona e Felipe Jonatan formando a linha defensiva; Zé Welison, Hércules e Pochettino no meio de campo; e Marinho, Breno Lopes e Lucero compondo o ataque.

Quem sair vitorioso deste confronto irá enfrentar na semifinal o vencedor do duelo entre Racing-ARG e Athletico-PR, que está com vantagem para o time paranaense após a vitória por 1 a 0 no primeiro jogo. Na outra chave da competição, a semifinal será disputada pelos vencedores de Cruzeiro x Libertad-PAR (Cruzeiro venceu o primeiro jogo por 2 a 0) e Independiente Medellín-COL x Lanús-ARG (0 a 0 no jogo de ida).

A final da Copa Sul-Americana está marcada para o dia 23 de novembro, em Assunção, no Paraguai. Além do prestígio de levantar o troféu, o campeão garante vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América.

O jogo entre Corinthians e Fortaleza será transmitido ao vivo pelo SBT e pela ESPN.

