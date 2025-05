Homem comete tentativa de feminicídio e estupro contra mulher no Jardim Canguru

Indivíduo atacou a mulher após ela se recusar a ter relações sexuais com ele

Nesta quarta-feira (28), mais um caso de violência contra a mulher foi registrado na Capital Sul-Mato-Grossense. O ocorrido aconteceu após uma mulher de 36 anos sofrer uma tentativa de feminicídio por parte do ex-marido após se recusar a ter relações sexuais com ele no bairro Jardim Canguru, em Campo Grande.

Em áudio divulgado da mulher enviado a sua vizinha, ela pede socorro e diz que foi esfaqueada umas quatro ou cinco vezes pelo homem. Os filhos da vítima estavam na residência no momento do crime e um deles acionou a polícia por volta das 23h.

A vítima foi esfaqueada cinco vezes e conforme relatou aos policiais, ela havia chegado em casa de uma festa e o ex-marido estava na residência deitado na cama. Ela também deitou, pois estava cansada, mas ele tentou ter relações com a mulher, que recusou.

Ele então pegou uma faca que estava embaixo do travesseiro e passou a golpeá-la. Os filhos socorreram a mulher.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e a mulher foi encaminhada para a Santa Casa. O homem fugiu da cena do crime em uma motocicleta.

O crime ocorrido expõem mais uma tentativa de feminicídio ocorrida no Estado seguido de outros crimes ocorridos recentemente. Só em 2025, Mato Grosso do Sul já registra 14 feminicídios, sendo o último registrado ocorrido na última segunda-feira (26), um crime de duplo feminicídio.

O suspeito do crime ocorrido nesta quarta-feira (28) ainda não foi encontrado.